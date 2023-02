CHARLIE ET STYL’O LA LA MOUR Royal Comedy Club, 14 février 2023 00:00, REIMS.

Royal Comedy Club REIMS Marne . Le bar ouvre à 19H30 Elle, c'est Charlie, lui c'est Styl'O et ils forment un couple, un vrai ! Un couple avec ses bonheurs, sa complicité, ses doutes, ses questions et ses petits secrets… Bref, ils sont comme tous les couples mais eux, ils le prouvent à coups de punchlines, de compositions piquantes et de parodies cinglantes ! Ce duo livre sur scène tout ce qui forme et déforme un couple à travers le temps. Des premiers émois de bac à sable quand tu prêtes ta pelle dans l'espoir dans rouler une plus tard… à ce moment où la personne qui partage ta couche devient celle qui te la change ! Entre stand up et comédie musicale, ce spectacle, passe en revue tous les clichés de la vie à deux, les démonte, les retourne et les chante pour vous les renvoyer comme un reflet…

Le bar ouvre à 19H30

Elle, c’est Charlie, lui c’est Styl’O et ils forment un couple, un vrai !

Un couple avec ses bonheurs, sa complicité, ses doutes, ses questions et ses petits secrets… Bref, ils sont comme tous les couples mais eux, ils le prouvent à coups de punchlines, de compositions piquantes et de parodies cinglantes ! Ce duo livre sur scène tout ce qui forme et déforme un couple à travers le temps. Des premiers émois de bac à sable quand tu prêtes ta pelle dans l’espoir dans rouler une plus tard… à ce moment où la personne qui partage ta couche devient celle qui te la change ! Entre stand up et comédie musicale, ce spectacle, passe en revue tous les clichés de la vie à deux, les démonte, les retourne et les chante pour vous les renvoyer comme un reflet…

