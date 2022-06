Charlie et le Djingpouite Pau, 31 janvier 2023, Pau.

Charlie et le Djingpouite

1 Rue Saint-Louis Théâtre Saint-Louis Pau Pyrénées-Atlantiques OT Pau Théâtre Saint-Louis 1 Rue Saint-Louis

2023-01-31 19:30:00 – 2023-01-31

Théâtre Saint-Louis 1 Rue Saint-Louis

Pau

Pyrénées-Atlantiques

Pau

11 11 EUR En partenariat avec l’AGORA

Durée 25 mn – dès 6 ans

Un merveilleux conte pour enfants qui dévoile les secrets de l’écriture et repousse les frontières de l’imagination.

Dans un pays imaginaire, La Savante, on croise deux personnages : Charlie, héroïne aux deux cheveux et le Djingpouite. Ils sont tous deux en quête. Charlie cherche un cheveu parce qu’il en a seulement deux. Le Djingpouite cherche une perle. Dans leur aventure, ils croisent des personnages et des phénomènes énigmatiques : les chevoux sauvages, un dictionnaire qui parle et bronze au soleil, un Gragnon de sable, un bibliothéaujasmin, une bibliothèque d’huîtres, le vent, l’eau, la Dune de nuit qui pète du sable inodore… Chaque rencontre est l’occasion d’un étonnement, d’une observation de l’Autre, d’un questionnement loufoque…

+33 5 59 27 27 08

Jean-Michel Monin

Théâtre Saint-Louis 1 Rue Saint-Louis Pau

dernière mise à jour : 2022-06-28 par OT Pau