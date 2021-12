Le Mans Les Quinconces Le Mans, Sarthe Charlie et le djingpouite Les Quinconces Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Charlie et le djingpouite

À partir des mots contenus dans une enveloppe que leur remettront en début de séance les enfants- spectateurs, deux amoureux de la langue inventeront en direct la plus folle des histoires : un voyage truffé de « chevoux souvages », de « bibliothéaujasmins » et de livres qui parlent en se dorant la pilule…

Les Quinconces, 4 place des Jacobins, Le Mans, Sarthe

2022-02-17T11:00:00 2022-02-17T11:30:00;2022-02-17T16:00:00 2022-02-17T16:30:00;2022-02-18T11:00:00 2022-02-18T11:30:00;2022-02-18T16:00:00 2022-02-18T16:30:00;2022-02-19T11:00:00 2022-02-19T11:30:00;2022-02-19T16:00:00 2022-02-19T16:30:00

