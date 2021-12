Paris Bibliothèque centrale du Muséum national d'histoire naturelle Paris Charlie et le champignon : lecture/rencontre et atelier de dessin Bibliothèque centrale du Muséum national d’histoire naturelle Paris Catégorie d’évènement: Paris

le samedi 22 janvier 2022 à 18:00

Autour du conte jeunesse _Charlie et le champignon_, publié par les éditions du Muséum national d’histoire naturelle, la Bibliothèque centrale du Muséum vous invite dès 18h le samedi 22 janvier à une soirée destinée aux 6-99 ans, placée sous le signe des arts et des sciences ! Au programme : une intervention de Marc-André Selosse, Professeur au Muséum et microbiologiste, ponctuée de la lecture d’extraits de _Charlie et le champignon_, un atelier de dessin encadré par Amélie Patin, l’illustratrice du conte, et une présentation de collections patrimoniales sur le thème du champignon.

Inscription gratuite dans la limite des places disponibles (60 places).

Rencontre avec le microbiologiste Marc-André Selosse et atelier de dessin animé par l'illustratrice Amélie Patin
Bibliothèque centrale du Muséum national d'histoire naturelle
38 rue Geoffroy Saint-Hilaire
75005 Paris

2022-01-22T18:00:00 2022-01-22T21:00:00

