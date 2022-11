Charlie et la Chantilly à l’Atelier de la Chantilly Chantilly Chantilly Catégories d’évènement: Chantilly

Charlie et la Chantilly à l'Atelier de la Chantilly Chantilly, 1 décembre 2022

Oise 6.8 6.8 6.8 Regardez sous le couvercle de votre pot de Crème Chantilly !

Si vous trouvez l’un des 5 tickets d’Or, vous gagnez une visite privée de l’Atelier de la Chantilly et un cours pour 2 pour apprendre à monter la Crème Chantilly à la main ! Regardez sous le couvercle de votre pot de Crème Chantilly !

atelier@delachantilly.fr +33 3 44 54 65 26 https://atelier.delachantilly.fr/

