CHARLIE CUNNINGHAM DE ROMA, 9 mai 2023, BORGERHOUT.

CHARLIE CUNNINGHAM DE ROMA. Un spectacle à la date du 2023-05-09 à 20:00 (2023-05-09 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros.

Als geen ander laat Charlie Cunningham klassieke en melodieuze gitaarakkoorden samengaan met melancholisch pianospel en sensuele harmonieën, vaak beïnvloed door zijn jarenlange verblijf in Andalusië. Met zijn prachtige, warme songs vormt de Brit het ultieme bewijs dat je ook met intimistische, persoonlijke muziek een groot publiek kan bereiken. Hoewel Charlie Cunningham lang onder de radar bleef, bouwt de singer-songwriter sinds enkele jaren een uniek succesverhaal uit. In het Verenigd Koninkrijk, zijn thuisland, speelde hij in de meest prestigieuze concerthallen, waaronder de iconische Queen Elizabeth Hall. Online bereikt hij met zijn sensuele harmonieën meer dan een half miljard streams. Ook collega-muzikanten sluiten Cunningham in hun hart. Zo tourde hij al met onder meer King Creosote, Mighty Oaks en de onnavolgbare Rodriquez. Charlie Cunningham

DE ROMA BORGERHOUT Turnhoutsebaan 286 2140

