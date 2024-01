Charlie Chaplin, sa vie, son œuvre rue Mahboubi Tir Marseille 14e Arrondissement, samedi 3 février 2024.

Charlie Chaplin, sa vie, son œuvre rue Mahboubi Tir Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Bienvenue dans le monde de celui qui a été l’un des personnages les plus créatifs de l’histoire cinématographique du XXème siècle !

Le saxophoniste Paul Mancini rend un hommage troublant à la vie et à la musique de Charlie Chaplin.



De l’enfance de Charles Spencer Chaplin dans les rues de Kennington road à son exil forcé en Suisse au manoir de Ban près du Lac Léman, Chaplin n’a cessé de déchaîner les passions entre ses histoires d’amour et ses démêlés judiciaires avec le FBI de J. Edgard Hoover… Ce que vous retiendrez de celui que les américains avaient surnommé « The Tramp » c’est qu’il n’a jamais fait de films comiques, mais les films politiques les plus en phase contre le système américain. Paul Mancini offre un One-man-show époustouflant entre musiques de films et évocations de la vie de Charles Spencer Chaplin… Les temps modernes, les lumières de la ville, la comtesse de Hong Kong, le dictateur…



Bienvenue dans le monde de celui qui a été l’un des personnages les plus créatifs de l’histoire cinématographique du XXème siècle ! .

rue Mahboubi Tir Espace Culturel Busserine

Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 20:30:00

fin : 2024-02-03



L’événement Charlie Chaplin, sa vie, son œuvre Marseille 14e Arrondissement a été mis à jour le 2024-01-24 par Ville de Marseille