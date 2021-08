Charlie Boisson à la chapelle du château des Rohan Château des Rohan, 18 septembre 2021, Pontivy.

Charlie Boisson à la chapelle du château des Rohan

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château des Rohan

L’art dans les chapelles / la chapelle du château des Rohan accueille la proposition artistique de Charlie Boisson. Cet artiste français s’intéresse essentiellement à la sculpture et à l’assemblage d’objets. À partir de l’observation de la fée Mélusine et d’autres statues présentes sur les frontons du château ainsi que des différents espaces à traverser pour accéder à la chapelle, Charlie Boisson investit l’édifice en le structurant et y dépose différents objets qui suscitent notre imagination. Construite entre 1491 et 1502 sous le vicomte Jean II de Rohan, cette chapelle fut alternativement dédiée aux cultes catholique et protestant. Elle est aujourd’hui un lieu d’exposition. _Informations : L’art dans les chapelles au 02 97 51 97 21 ou_ [_www.artchapelles.com_](http://www.artchapelles.com)

Pass sanitaire et port du masque obligatoire.

Exposition d’art contemporain à la chapelle du château des Rohan !

Château des Rohan 63 rue du Général de Gaulle, 56300, Pontivy Pontivy Morbihan



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T19:00:00