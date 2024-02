CHARLIE BOÏ + MAE WALDEN La Dame de Canton Paris, mardi 27 février 2024.

Le mardi 27 février 2024

de 20h30 à 23h30

.Tout public. payant Prévente : 8 EUR

Co-Plateau de deux femmes talentueuses !

CHARLIE BOI :

Charlie Boï, c’est de la folk franco-anglaise, aux tons chauds et feutrés, qui s’inspire des artistes telles que Billie Marten, Cat Power et Laura Marling. C’est une musique qu’on écoute sur la route et sous la couette par temps de pluie, pour apaiser les moments de douce mélancolie.

Une musique intimiste qui sur scène a pour ambition d’envelopper son public dans un cocon hors du temps.

MAE WALDEN :

Apres avoir été l’auteure-compositrice et interprète de son groupe Blue Pepper, Moē Walden se lance en solo en guitare/voix avec des chansons à la confluence de la folk américaine et de la chanson française.

L’émotion et l’authenticité qui émanent de ses compositions, portées par une voix dont la force réside dans la douceur, invitent au voyage dans ses paradis lointains, son Tahiti natal (son prénom Moē veut dire le Rêve) et le célèbre lac du livre d’Henry David Thoreau dont elle tire son nom, Walden.

Après un premier single à l’automne suivi d’une tournée de 12 dates, Moē sort son deuxième titre » Carry On » le 23 février.

La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013

Métro -> 14 : Bibliothèque François Mitterrand (Paris) (442m)

Bus -> 256471325 : Pont de Tolbiac (Paris) (192m)

Vélib -> BNF – Bibliothèque Nationale de France (199.62m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : http://www.damedecanton.com/event/charlie-boi/ https://www.billetweb.fr/gemini-cream-pink-s-wife-1ere-partie

