Charlie Aubry – Symphonie des souvenirs La Pop, 3 juin 2023, Paris.

Le samedi 03 juin 2023

de 19h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

Une intelligence artificielle fait une lecture musicale d’instants de vie.

Charlie Aubry est un compositeur et plasticien français. Il développe des projets musicaux performatifs et des installations sonores et visuelles basées sur le détournement d’objets électroniques.

Symphonie des souvenirs plonge dans les instants de vie de personnes âgées pour les mettre en musique. Illustrés sous forme de dessins, ces souvenirs sont retranscrits par les interprètes des classes d’improvisation du Conservatoire Jacques Ibert. À partir des enregistrements sonores et des partitions dessinées, une intelligence artificielle improvise de nouvelles lectures de la musique. Au travers du thème de la mémoire musicale et sonore, Charlie Aubry tisse des liens entre générations et fabrique un paysage de souvenirs hybride et protéiforme, entre réel et virtuel.

En partenariat avec l’Ehpad COS Alice Guy et le Conservatoire municipal Jacques Ibert du 19ème arrondissement.

Avec le commissariat de La Pop.

La Pop 61 quai de la Seine 75019 Paris

Contact : https://lapop.fr/spectacles/installation-sonore-charlie-aubry/ https://www.facebook.com/penichelapop https://www.facebook.com/penichelapop

