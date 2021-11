Charlevil’lecture propose PEAU D’ANE Médiathèque Voyelles, 22 janvier 2022, Charleville-Mézières.

Charlevil’lecture propose PEAU D’ANE

Médiathèque Voyelles, le samedi 22 janvier 2022 à 15:30

La ville de Charleville-Mézières par le dispositif Charlevil’lecture propose le spectacle PEAU D’ANE. Venez découvrir cette interprétation originale du célèbre conte de Peau d’Ane où les mots font rêver et les images voyager, où les chants nous emportent et les silences nous parlent. Sur les conseils de la Fée, sa marraine, une princesse fuit la folie de son père. Elle fuit son royaume. Elle fuit son pays sous une peau d’âne. Dans un décor tournoyant, l’artiste joue de sa présence comme conteuse et manie avec dextérité ses marionnettes pour nous emporter dans une valse de sentiments: amour, tristesse, peur, folie, merveilleux. Tous les ingrédients sont réunis pour trouver un écho spontané du coté des spectateurs. Le jeu de lumières, savamment réglé, renforce l’univers magique et merveilleux de ce conte. Un moment privilégié de rêve, de poésie et d’amour à partager en famille ou entre amis. Durée du spectacle: 50 min Spectacle familial à partir de 5 ans

135 places, masques obligatoire

Charlevil’lecture propose le spectacle PEAU D’ANE mis en scène par la Compagnie « On regardera par la fenêtre ».

Médiathèque Voyelles Place Jacques félix 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières Ardennes



