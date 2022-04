Visite du musée Arthur Rimbaud Musée Arthur Rimbaud Charleville-Mézières Catégories d’évènement: Ardennes

Visite du musée Arthur Rimbaud Musée Arthur Rimbaud, 14 mai 2022 20:00, Charleville-Mézières. Samedi 14 mai, 20h00 Sur place Entrée libre Venez découvrir la nouvelle rotation de la salle des Manuscrits avec la présentation des dessins d’enfants d’Arthur, de son portrait croqué par Verlaine à Londres en 1872 et du manuscrit Promontoire. Musée Arthur Rimbaud Quai Arthur Rimbaud 08000 Charleville-Mézières 08000 Charleville-Mézières Ardennes samedi 14 mai – 20h00 à 23h00 © Minuit Studio

Détails Heure : 20:00 - 23:00 Catégories d’évènement: Ardennes, Charleville-Mézières Autres Lieu Musée Arthur Rimbaud Adresse Quai Arthur Rimbaud 08000 Charleville-Mézières Ville Charleville-Mézières lieuville Musée Arthur Rimbaud Charleville-Mézières Departement Ardennes

