Autour du vitrail Maison d’Arthur Rimbaud – Maison des Ailleurs, 14 mai 2022 20:00, Charleville-Mézières.

Samedi 14 mai, 20h00 Sur place Entrée libre

Les travaux d’élèves réalisés dans le cadre d’un Projet Artistique Globalisé avec la vitrailliste Mylène Billand seront projetés sur les murs de la Maison des Ailleurs

Les élèves de CE1 de l’école Hanot et de CE1 et

CE2-CM1 de l’école Bronnert ont travaillé tout au long de l’année autour de la thématique du vitrail et ont réalisé des vitraux-calques avec la vitrailliste Mylène Billand.

Maison d'Arthur Rimbaud – Maison des Ailleurs 7 quai Rimbaud, 08000 Charleville-Mézières, France

0324324470 La Maison où Madame Rimbaud a emménagé en 1869 est aujourd’hui ouverte au public. Pendant six années, jusqu’en 1875, les quatre enfants Rimbaud et leur mère ont logé au premier étage.

Cette maison est très significative parce qu’elle correspond exactement à la période de création poétique. Arthur Rimbaud a en effet habité ici entre l’âge de 15 ans et de 21 ans, à l’époque où il fréquentait le collège voisin, puis au moment des départs et des fugues.

Aujourd’hui la « Maison des Ailleurs » se doit d’évoquer cette effervescence poétique et les départs incessants vers les villes et contrées qui fascinaient Arthur Rimbaud.

Ouverte en octobre 2004, cette maison est aujourd’hui entièrement habitée par des évocations visuelles et sonores qui contribuent à lui donner vie.

Le public y trouve une maison vide de toute reconstitution mais pleine d’images évocatrices de la dimension poétique.

Aujourd’hui neuf pièces sont consacrées à cette évocation dans une maison qui est restée ce qu’elle était au XIXème siècle ; les escaliers, les enduits, quelques fragments de papier peints contribuent à restituer la mémoire des lieux.

Un espace de lecture permet également de retourner à l’essentiel en mettant de nombreux ouvrages à disposition du public.

Enfin, au fond de la cour de la maison est aujourd’hui aménagé un espace pour écrivain ou artiste en résidence.

samedi 14 mai – 20h00 à 23h00

