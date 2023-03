Circuit des Artisans d’art Charleville-Mézières Charleville-Mézières Catégories d’Évènement: Ardennes

Charleville-Mézières

Circuit des Artisans d’art Charleville-Mézières, 1 avril 2023, Charleville-Mézières. Circuit des Artisans d’art 1 et 2 avril Charleville-Mézières Charleville-Mézières, Ville d’art et d’histoire, met en place un circuit des artisans d’art. Au coeur du centre-ville carolomacérien découvrez le travail des artisans de notre territoire.

1. Musée de l’Ardenne – 31 place Ducale 2. L’atelier sous les étoiles – 60 rue Bourbon

Imprimeur en taille-douce – Jean-Claude Renaud 3. Atelier de reliure Morgane Pieters – 10 avenue Forest

Relieur – Morgane Pieters 4. Arch’Libris – 28 place d’Arches

Imprimeur en typographie – François Quinart 5. La basilique Notre-Dame d’Espérance accueille plusieurs animations :

– Les grands orgues (par l’association des Amis de l’orgue)

N.B. Non accessible aux personnes à mobilité réduite.

– Comptoir d’Horizon

Bijoutier – Simon-Pierre Villenet

– Le Trésor d’art sacré Charleville-Mézières Place ducale Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://musear.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « antonin.schmit@mairie-charlevillemezieres.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 24 32 44 75 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00 Musée Imprimeur en taille-douce Vitraux Marcadet. Ville de Charleville-Mézières

