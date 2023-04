Visite guidée du Beffroi de la Mairie 24, Place Ducale – Office de Tourisme Charleville / Sedan en Ardenne, 15 août 2023, Charleville-Mézières.

Il est le plus haut point de vue sur la cité idéale de Charles de Gonzague. Reflet de l’architecture des années 1830-1850, il offre une vue exceptionnelle sur la ville de Charleville et au delà. Unique Beffroi du département des Ardennes, il est beaucoup plus récent que ceux du Nord de la France. Mais attention, le panorama vu depuis le poste de vigie doit se mériter ! Cent cinquante marches séparent le sol de cet horizon exclusif. Mais quand vous serez en haut… La perspective sur les toits d’ardoise bleue de la Place Ducale qui tranche avec le vert des arbres du Mont Olympe, ne vous laissera jamais indifférent. Et d’autant plus encore si l’automne a déjà pris ses quartiers…A chaque saison, une nouvelle vue, de nouveaux détails… Les couleurs du plateaux de Berthaucourt qui évoluent au fil du temps contrastent avec les couleurs de la majestueuse Basilique Notre Dame d’Espérance de Mézières. Tandis que le clocheton de l’hôtel de ville de Mézières se laisse retrouver facilement, votre lecture de paysage accompagnée vous mènera plus loin encore. Serez-vous à la hauteur pour retrouver des villages typiquement ardennais, comme Aiglemont ou Montcy Notre-Dame ?En savoir plus sur Charleville.

2023-08-15 à ; fin : 2023-08-15 . EUR.

24, Place Ducale – Office de Tourisme Charleville / Sedan en Ardenne

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est



It is the highest point of view on the ideal city of Charles de Gonzague. Reflecting the architecture of the years 1830-1850, it offers an exceptional view on the city of Charleville and beyond. The only belfry in the Ardennes department, it is much more recent than those in the north of France. But beware, the panorama seen from the lookout post must be earned! One hundred and fifty steps separate the ground from this exclusive horizon. But when you are at the top, the perspective on the blue slate roofs of the Place Ducale, which contrasts with the green trees of Mount Olympus, will never leave you indifferent. And even more so if autumn has already set in… Each season brings a new view, new details.. The colors of the Berthaucourt plateau that change with time contrast with the colors of the majestic Notre Dame d’Espérance Basilica in Mézières. While the bell tower of the town hall of Mézières is easy to find, your accompanied landscape reading will take you even further. Will you be up to the task of finding typical Ardennes villages, such as Aiglemont or Montcy Notre-Dame? More about Charleville

Es el punto de vista más elevado sobre la ciudad ideal de Charles de Gonzague. Reflejo de la arquitectura de los años 1830-1850, ofrece una vista excepcional de la ciudad de Charleville y más allá. Único campanario del departamento de las Ardenas, es mucho más reciente que los del norte de Francia. Pero cuidado, ¡el panorama que se contempla desde el mirador hay que ganárselo! Ciento cincuenta escalones separan el suelo de este horizonte exclusivo. Pero cuando esté en la cima, la perspectiva sobre los tejados de pizarra azul de la Plaza Ducal, que contrasta con el verde de los árboles del Monte Olimpo, nunca le dejará indiferente. Y más aún si el otoño ya se ha instalado… Cada estación aporta una nueva vista, nuevos detalles.. Los colores de la meseta de Berthaucourt, que cambian con el tiempo, contrastan con los de la majestuosa Basílica de Notre Dame d’Espérance en Mézières. Aunque el campanario del ayuntamiento de Mézières es fácil de encontrar, su lectura acompañada del paisaje le llevará aún más lejos. ¿Se atreverá a descubrir pueblos típicos de las Ardenas como Aiglemont o Montcy Notre-Dame? Más sobre Charleville

Er ist der höchste Aussichtspunkt auf die ideale Stadt von Karl von Gonzaga. Er spiegelt die Architektur der Jahre 1830-1850 wider und bietet einen außergewöhnlichen Blick auf die Stadt Charleville und darüber hinaus. Er ist der einzige Belfried im Departement Ardennes und wesentlich jünger als die Belfriede in Nordfrankreich. Aber Vorsicht: Das Panorama vom Aussichtspunkt aus muss man sich verdienen! Hundertfünfzig Stufen trennen den Boden von diesem exklusiven Horizont. Aber wenn Sie oben angekommen sind, wird Sie die Aussicht auf die blauen Schieferdächer der Place Ducale, die sich vom Grün der Bäume auf dem Olymp abheben, nie gleichgültig lassen. Und das gilt umso mehr, wenn der Herbst bereits Einzug gehalten hat… Jede Jahreszeit bietet eine neue Aussicht und neue Details… Die Farben des Plateaus von Berthaucourt, die sich im Laufe der Zeit verändern, stehen im Kontrast zu den Farben der majestätischen Basilika Notre Dame d’Espérance in Mézières. Während der Glockenturm des Rathauses von Mézières leicht zu finden ist, wird Sie Ihre begleitete Landschaftslektüre noch weiter führen. Werden Sie es schaffen, die für die Ardennen typischen Dörfer wie Aiglemont oder Montcy Notre-Dame zu finden? Mehr über Charleville

