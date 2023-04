Visite guidée Cœur de Ville 24, Place Ducale – Office de Tourisme Charleville / Sedan en Ardenne, 13 août 2023, Charleville-Mézières.

Aujourd’hui, en suivant cette visite guidée « Coeur de Ville », vous entrez dans une ville rêvée par un seul homme, Charles de Gonzague. Laissez-vous conduire par votre guide pour découvrir chacune des subtilités qui ont fait le chef lieu ardennais.Revenons le 6 mai 1606. Charles de Gonzague, neveu d’Henry IV, duc de Nevers et de Rethel, gouverneur de Champagne, vient tout juste de fêter ses 26 ans. A cette occasion, il décide la création d’une grande capitale pour sa nouvelle principauté souveraine. Charles-ville est née. Le prince entend créer là sa propre cité idéale. Le bastion ardennais de la Contre-Réforme qui saura rivaliser avec la capitale princière protestante toute proche, Sedan.Pour ce grand projet, il fait appel à Clément Métezeau, frère du renommé Louis Métezeau, architecte de la place Royale à Paris, devenue aujourd’hui l’actuelle Place des Vosges.Cette cité nouvelle, il la souhaite selon une maquette bien précise. Un plan en damier où le chiffre 4 est omniprésent. Le projet prévoit notamment une place centrale, qui deviendrait le joyau de sa vision, la place Ducale. Longue de 127 mètres sur 90 mètres, elle est encadrée par 27 pavillons qui obéissent tous à la règle des 4. Chacun d’eux comporte 4 travées, 4 baies à chaque étage, 4 lucarnes et 4 oculi sur le toit. Elle est le point de départ de 4 rues allant vers les 4 quartiers qui composent la ville.En savoir plus sur Charleville.

Today, by following this guided tour « Coeur de Ville », you will enter a city dreamed by one man, Charles de Gonzague. Let your guide lead you to discover each of the subtleties that have made the Ardennes’ chief town.Let’s go back to May 6th 1606. Charles de Gonzague, nephew of Henry IV, Duke of Nevers and Rethel, Governor of Champagne, had just turned 26. On this occasion, he decided to create a large capital for his new sovereign principality. Charles-ville was born. The prince wanted to create his own ideal city. For this great project, he called upon Clément Métezeau, brother of the renowned Louis Métezeau, architect of the Place Royale in Paris, which today is the Place des Vosges. A checkerboard plan where the number 4 is omnipresent. The project includes a central square, which would become the jewel of his vision, the Place Ducale. 127 meters long and 90 meters wide, it is framed by 27 pavilions that all obey the rule of 4. Each of them has 4 bays, 4 bays on each floor, 4 dormers and 4 oculi on the roof. It is the starting point of 4 streets leading to the 4 districts that make up the city

Hoy, siguiendo esta visita guiada « Coeur de Ville », se adentrará en una ciudad soñada por un hombre, Charles de Gonzague. Deje que su guía le lleve a descubrir cada una de las sutilezas que han hecho de las Ardenas su capital.Remontémonos al 6 de mayo de 1606. Charles de Gonzague, sobrino de Enrique IV, duque de Nevers y de Rethel, gobernador de Champaña, acababa de cumplir 26 años. En esta ocasión, decide crear una gran capital para su nuevo principado soberano. Había nacido Charles-ville. El príncipe quería crear allí su ciudad ideal. El bastión ardenés de la Contrarreforma, que rivalizaría con la cercana capital principesca protestante, Sedán. Para este gran proyecto, recurrió a Clément Métezeau, hermano del célebre Louis Métezeau, arquitecto de la Place Royale de París, actual Place des Vosges, para que diseñara esta nueva ciudad según un modelo muy preciso. Un plano en damero en el que el número 4 está omnipresente. El proyecto incluye una plaza central, que se convertiría en la joya de su visión, la Place Ducale. De 127 metros de largo y 90 de ancho, está enmarcada por 27 pabellones, todos ellos obedientes a la regla del 4. Cada uno de ellos tiene 4 crujías, 4 crujías en cada planta, 4 claraboyas y 4 óculos en el tejado. Es el punto de partida de 4 calles que conducen a los 4 barrios que componen la ciudad.más sobre Charleville

Mit der heutigen Führung « Coeur de Ville » betreten Sie eine Stadt, die von einem einzigen Mann, Karl von Gonzaga, erträumt wurde. Lassen Sie sich von Ihrem Fremdenführer durch die Stadt führen, um alle Feinheiten zu entdecken, die die Hauptstadt der Ardennen ausmachten.Gehen wir zurück zum 6. Mai 1606. Charles de Gonzague, Neffe von Henry IV, Herzog von Nevers und Rethel, Gouverneur der Champagne, ist gerade 26 Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass beschloss er, eine große Hauptstadt für sein neues souveränes Fürstentum zu errichten. Charles-ville ist geboren. Der Prinz wollte hier seine eigene ideale Stadt erschaffen. Für dieses große Projekt beauftragte er Clément Métezeau, den Bruder des berühmten Louis Métezeau, Architekt der Place Royale in Paris, die heute die Place des Vosges ist.Diese neue Stadt sollte nach einem ganz bestimmten Modell gebaut werden. Ein schachbrettartiger Grundriss, in dem die Zahl 4 allgegenwärtig ist. Das Projekt sah insbesondere einen zentralen Platz vor, der das Juwel seiner Vision werden sollte, den Place Ducale. Er ist 127 m lang und 90 m breit und wird von 27 Pavillons eingerahmt, die alle der Regel der 4 gehorchen: Jeder Pavillon hat 4 Felder, 4 Öffnungen auf jeder Etage, 4 Oberlichter und 4 Okuli auf dem Dach. Sie ist der Ausgangspunkt von vier Straßen, die in die vier Viertel der Stadt führen.Mehr über Charleville

