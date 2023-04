Concert : Festival international – Orgue en Ardenne Place de la Basilique, 2 juillet 2023, Charleville-Mézières.

Aux mélomanes de l’orgue, la programmation des concerts 2023 foisonnera de talents et rayonnera de joie autour sonorités de l’instrument majeur et monumental de notre belle ville.Basilique Notre-Dame d’Espérance de Charleville-Mézières- Dimanche 2 juillet à 18h00 : Pascale Rouet et Camille Weinum , l’orgue-orchestre, transcriptions pour 2 et 4 mains (J.S. Bach, F. Frakas, E. Grieg, M. Ravel…) – Dimanche 16 juillet à 18h00 : Youjin Roh , L’Allemange et l’Italie à l’époque baroque (J.S. Bach, G. Frescobaldi, G. Muffat…) – Dimanche 30 juillet à 18h: Mickaël Parisot , Concert claviorganum & orgue et découverte du Claviorganum (G. Frescobaldi, J.K. Kerll, J.S. Bach…) – Dimanche 13 Août à 18h : Nicolas Bucher , Mendelssohn & Bach – Honneur et gloire (J. Mendelssohn, J.S. Bach…) – Dimanche 10 septembre à 18h : Antoine Berquet , Dominique Tassot , Willy Ippolito – Concert hommage à Jacques Berquet (A. Vivaldi, J.S. Bach, P.I. Tchaïkovski…) Entrée libre avec libre participation aux frais Retransmission sur grand écran..

Place de la Basilique

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est



For organ lovers, the 2023 concert program will abound in talent and will radiate joy around the sounds of the major and monumental instrument of our beautiful city.Basilica of Notre-Dame d’Espérance in Charleville-Mézières – Sunday, July 2 at 6:00 pm: Pascale Rouet and Camille Weinum , the organ-orchestra, transcriptions for 2 and 4 hands (J.S. Bach, F. Frakas, E. Grieg, M. Ravel…) – Sunday, July 16 at 6:00 pm: Youjin Roh , Germany and Italy in the Baroque period (J.S. Bach, G. Frescobaldi, G. Muffat…) – Sunday, July 17 at 6:00 pm: Youjin Roh , The organ in the Baroque period (J.S. Bach, F. Grieg, M. Ravel, M. Ravel…) Muffat…) – Sunday July 30 at 6 pm: Mickaël Parisot , Concert claviorganum & organ and discovery of the Claviorganum (G. Frescobaldi, J.K. Kerll, J.S. Bach…) – Sunday August 13 at 6 pm: Nicolas Bucher , Mendelssohn & Bach – Honor and glory (J. Mendelssohn, J.S. Bach…) – Sunday September 10 at 6 pm : Antoine Berquet , Dominique Tassot , Willy Ippolito – Concert tribute to Jacques Berquet (A. Vivaldi, J.S. Bach, P.I. Tchaïkovski…) Free entrance with free participation in the costs.

Para los amantes del órgano, el programa de conciertos 2023 rebosará talento e irradiará alegría en torno a los sonidos del instrumento mayor y monumental de nuestra bella ciudad.Basílica de Notre-Dame d’Espérance en Charleville-Mézières – Domingo 2 de julio a las 18:00 h: Pascale Rouet y Camille Weinum , el órgano-orquesta, transcripciones para 2 y 4 manos (J.S. Bach, F. Frakas, E. Grieg, M. Ravel…) Muffat…) – Domingo 30 de julio a las 18:00 h: Mickaël Parisot , Concierto claviórgano & órgano y descubrimiento del Claviórgano (G. Frescobaldi, J.K. Kerll, J.S. Bach…) – Domingo 13 de agosto a las 18:00 h: Nicolas Bucher , Mendelssohn & Bach – Honor y gloria (J. Mendelssohn, J..S. Bach…) – Domingo 10 de septiembre a las 18:00 h : Antoine Berquet , Dominique Tassot , Willy Ippolito – Concierto en homenaje a Jacques Berquet (A. Vivaldi, J.S. Bach, P.I. Tchaïkovski…) Entrada libre con participación gratuita en los gastos.

Orgelfreunden sei gesagt, dass das Programm der Konzerte 2023 eine Fülle von Talenten und Freude an den Klängen des wichtigsten und monumentalsten Instruments unserer schönen Stadt bietet.Basilika Notre-Dame d’Espérance in Charleville-Mézières – Sonntag, 2. Juli, 18.00 Uhr: Pascale Rouet und Camille Weinum , Orgel-Orchester, Transkriptionen für zwei und vier Hände (J.S. Bach, F. Frakas, E. Grieg, M. Ravel…) – Sonntag, 16. Juli, 18.00 Uhr: Youjin Roh , Deutschland und Italien in der Barockzeit (J.S. Bach, G. Frescobaldi, G. Ravel…) – Sonntag, 16. Juli, 18.00 Uhr: Youjin Roh , Deutschland und Italien in der Barockzeit (J.S. Bach, G. Frescobaldi, G. Ravel…) – Sonntag, 16. Juli, 18.00 Uhr: Youjin Roh , Orgel-Orchester. Muffat…) – Sonntag, 30. Juli um 18 Uhr: Mickaël Parisot , Konzert Claviorganum & Orgel und Entdeckung des Claviorganum (G. Frescobaldi, J.K. Kerll, J.S. Bach…) – Sonntag, 13. August um 18 Uhr: Nicolas Bucher , Mendelssohn & Bach – Ehre und Ruhm (J. Mendelssohn, J.S. Bach…) – Sonntag, 10. September um 18 Uhr: Antoine Berquet , Dominique Tassot , Willy Ippolito – Hommage-Konzert an Jacques Berquet (A. Vivaldi, J.S. Bach, P.I. Tschaikowsky…) Freier Eintritt bei freiem Unkostenbeitrag Übertragung auf Großbildschirm.

