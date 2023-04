Visite guidée » Sur les pas d’Arthur Rimbaud » 24, Place Ducale – Office de Tourisme Charleville / Sedan en Ardenne, 24 juin 2023, Charleville-Mézières.

Sur les traces du célèbre poète Parcourez ma ville natale à la recherche des lieux qui m’ont vu grandir. Suivez votre guide pour découvrir quelques-unes des œuvres du parcours qui porte mon nom. Car Charleville est aujourd’hui une cité dont la richesse de la vie culturelle est incontestable, et qui me rend toujours hommage.Enfant précoce et adolescent rebelle, j’écris mes tous premiers poèmes à l’âge de 15 ans.Je grandis sans père et avec une mère aussi autoritaire que « 73 administrations à casquette de plomb », mais je suis un jeune homme « surdoué » et assez docile en apparence. Je suis né le 20 octobre 1854 à Charleville où je me sens bien vite à l’étroit. Petite ville de province en pleine mutation industrielle, elle est loin du monde de poésie dans lequel je désirerais vivre.Malgré mes « mauvaises » fréquentations, j’obtiens de nombreux prix et nominations dans mon institution.Grâce à mes voyages et à ma relation tumultueuse avec le poète Verlaine, je forge ma légende. Je suis aujourd’hui une icône reconnue et apprise dans le monde entier.Je suis Arthur Rimbaud, le jeune homme « aux semelles de vent »Parcourez ma ville natale à la recherche des lieux qui m’ont vu grandir. Suivez votre guide pour découvrir quelques-unes des œuvres du parcours qui porte mon nom. Car Charleville est aujourd’hui une cité dont la richesse de la vie culturelle est incontestable, et qui me rend toujours hommage.En savoir plus sur le poète.

In the footsteps of the famous poet Walk through my hometown in search of the places where I grew up. Follow your guide to discover some of the works on the route that bears my name. I was a precocious child and a rebellious teenager who wrote my very first poems at the age of 15. I grew up without a father and with a mother who was as authoritarian as « 73 administrations with a lead cap », but I was a « gifted » young man and quite docile in appearance. I was born on October 20, 1854 in Charleville, where I quickly feel cramped. Despite my « bad » company, I won many prizes and nominations in my institution, and thanks to my travels and my tumultuous relationship with the poet Verlaine, I forged my legend. I am now an icon recognized and learned all over the world.I am Arthur Rimbaud, the young man « with soles of wind « Travel through my hometown in search of the places that saw me grow up. Follow your guide to discover some of the works of the route that bears my name. For Charleville is today a city whose cultural life is undeniably rich, and which always pays homage to me.To know more about the poet

Siga los pasos del famoso poeta Viaje por mi ciudad natal en busca de los lugares donde crecí. Siga a su guía para descubrir algunas de las obras de la ruta que lleva mi nombre. Niño precoz y adolescente rebelde, escribí mis primeros poemas a los 15 años. Crecí sin padre y con una madre tan autoritaria como « 73 administraciones con gorra de plomo », pero era un joven « superdotado » y bastante dócil en apariencia. Nací el 20 de octubre de 1854 en Charleville, donde rápidamente me sentí como en casa. A pesar de mi « mala » compañía, gané muchos premios y nominaciones en mi institución, y gracias a mis viajes y a mi tumultuosa relación con el poeta Verlaine, forjé mi leyenda. Ahora soy un icono reconocido y culto en todo el mundo.Soy Arthur Rimbaud, el joven « con suelas de viento ».Viaje por mi ciudad natal en busca de los lugares que me vieron crecer. Siga a su guía para descubrir algunas de las obras de la ruta que lleva mi nombre. Porque Charleville es hoy una ciudad con una vida cultural innegablemente rica, que siempre me rinde homenaje.Más sobre el poeta

Auf den Spuren des berühmten Dichters Durchstreifen Sie meine Heimatstadt auf der Suche nach den Orten, an denen ich aufgewachsen bin. Folgen Sie Ihrem Führer und entdecken Sie einige der Werke auf dem Weg, der meinen Namen trägt. Charleville ist heute eine Stadt, deren reiches kulturelles Leben unbestritten ist und die mich immer wieder ehrt.Als frühreifes Kind und rebellischer Teenager schrieb ich meine ersten Gedichte im Alter von 15 Jahren.Ich wuchs ohne Vater und mit einer Mutter auf, die so autoritär war wie « 73 Verwaltungen mit Bleimütze », aber ich war ein « hochbegabter » junger Mann, der nach außen hin recht fügsam wirkte. Ich wurde am 20. Oktober 1854 in Charleville geboren, wo ich mich schnell eingeengt fühlte. Die kleine Provinzstadt, die sich im industriellen Wandel befindet, ist weit entfernt von der Welt der Poesie, in der ich leben möchte.Trotz meiner « schlechten » Gesellschaft erhalte ich zahlreiche Preise und Nominierungen in meiner Institution.Dank meiner Reisen und meiner turbulenten Beziehung zu dem Dichter Verlaine schmiede ich meine Legende. Ich bin Arthur Rimbaud, der junge Mann « mit den Windsohlen « Durchstreifen Sie meine Heimatstadt auf der Suche nach den Orten, an denen ich aufgewachsen bin. Folgen Sie Ihrem Reiseführer, um einige der Werke auf dem nach mir benannten Weg zu entdecken. Denn Charleville ist heute eine Stadt, deren reiches kulturelles Leben unbestritten ist und die mich immer wieder ehrt.Mehr über den Dichter

