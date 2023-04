Visite guidée : Mézières et la Tour du Roy Place de la Basilique – Parvis Basilique, 22 juin 2023, Charleville-Mézières.

Découvrez la vieille ville sous tous les angles Bien avant l’édification de Charleville, il y a plus de 1000 ans, naissait Mézières. Une ville passionnante riche d’une histoire incroyable et d’une prospérité commerciale inégalée dans la région. La cité a payé un lourd tribu au XVIe siècle face à Charles Quint contré par la preux chevalier Bayard et plus tard lors des guerres de religion. Avec un guide passionné vous jalonnerez ruelles et passages pour redécouvrir son histoire glorieuse façonnée pendant près de 500 ans. Dans chacune des pierres de Mézières, une part de l’histoire de France y est gravée ! Ne manquez pas l’une des plus belles visites de la vieille ville..

2023-06-22 à ; fin : 2023-06-22 . .

Place de la Basilique – Parvis Basilique

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est



Discover the old town from every angle Long before Charleville was built, more than 1000 years ago, Mézières was born. A fascinating city with an incredible history and a commercial prosperity unequalled in the region. The city paid a heavy price in the 16th century against Charles V countered by the valiant knight Bayard and later during the wars of religion. With a passionate guide, you will walk through the streets and passages to rediscover its glorious history, which has been shaped for nearly 500 years. In each of the stones of Mézières, a part of the history of France is engraved! Do not miss one of the most beautiful visits of the old city.

Descubra el casco antiguo desde todos los ángulos Mucho antes de que se construyera Charleville, hace más de 1000 años, nació Mézières. Una ciudad fascinante con una historia increíble y una prosperidad comercial sin igual en la región. La ciudad pagó un alto precio en el siglo XVI contra Carlos V, contrarrestado por el valeroso caballero Bayard, y más tarde durante las Guerras de Religión. Con un guía apasionado, recorrerá sus callejuelas y pasajes para redescubrir su gloriosa historia, forjada durante casi 500 años. En cada una de las piedras de Mézières está grabada una parte de la historia de Francia No se pierda una de las visitas más hermosas del casco antiguo.

Entdecken Sie die Altstadt aus allen Blickwinkeln Lange bevor Charleville vor über 1000 Jahren erbaut wurde, entstand Mézières. Eine aufregende Stadt mit einer unglaublichen Geschichte und einem unvergleichlichen Handelswohlstand in der Region. Die Stadt musste im 16. Jahrhundert einen schweren Tribut an Karl V. zahlen, der von dem tapferen Ritter Bayard bekämpft wurde, und später während der Religionskriege. Mit einem leidenschaftlichen Führer werden Sie die Gassen und Gänge durchstreifen, um die glorreiche Geschichte der Stadt, die über fast 500 Jahre hinweg geprägt wurde, wiederzuentdecken. In jedem Stein von Mézières ist ein Teil der französischen Geschichte eingraviert! Verpassen Sie nicht eine der schönsten Touren durch die Altstadt.

Mise à jour le 2023-03-01 par Ardennes Tourisme