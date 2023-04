Découverte : Charleville au fil de la Meuse Base Nautique, 18 juin 2023, Charleville-Mézières.

Alliez sport et découverte du patrimoine historique lors d’une visite en canoé-kayak au fil de la Meuse.Laissez-vous conter l’histoire de sa fondation à son histoire industrielle.Visite organisée avec le Charleville-Mézières Canoé-Kayak..

2023-06-18 à ; fin : 2023-06-18 . .

Base Nautique Rue des Pâquis Prolongée

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est



Combine sport and discovery of the historical heritage during a visit in canoe-kayak along the Meuse River. Let us tell you the history of its foundation to its industrial history. Visit organized with the Charleville-Mézières Canoe-Kayak.

Combine deporte y descubrimiento del patrimonio histórico durante una excursión en canoa-kayak por el río Mosa, y conozca la historia de la ciudad, desde su fundación hasta su historia industrial, con la Canoa-Kayak de Charleville-Mézières.

Verbinden Sie Sport mit der Entdeckung des historischen Erbes bei einer Kanutour auf der Maas.Lassen Sie sich die Geschichte der Stadt von ihrer Gründung bis zu ihrer Industriegeschichte erzählen.Die Tour wird mit dem Charleville-Mézières Canoé-Kayak organisiert.

Mise à jour le 2023-03-22 par Ardennes Tourisme