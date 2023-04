Marché des Producteurs de Pays sur la place de l’Hôtel de Ville de Mézières Place de l’Hôtel de ville de Mézières, 19 mai 2023, Charleville-Mézières.

Composés uniquement de producteurs fermiers et artisanaux, ces marchés sont l’occasion de découvrir toutes les saveurs du terroir ardennais : légumes frais, fruits du verger, viandes, produits laitiers, oeufs, spécialités de pays… des produits de qualité, de saison et riches en goût qui combleront les gourmets et les gourmands.Vivre cette expérience !.

Place de l’Hôtel de ville de Mézières

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est



Composed exclusively of farm and artisanal producers, these markets are an opportunity to discover all the flavors of the Ardennes: fresh vegetables, fruit from the orchard, meat, dairy products, eggs, local specialties… quality products, seasonal and rich in taste that will delight gourmets and gourmands.Live this experience!

Formados exclusivamente por productores agrícolas y artesanales, estos mercados son una oportunidad para descubrir todos los sabores de las Ardenas: verduras frescas, fruta de la huerta, carne, productos lácteos, huevos, especialidades locales… productos de calidad, de temporada y ricos en sabor que harán las delicias de los gourmets y sibaritas.¡Viva esta experiencia!

Diese Märkte, die ausschließlich aus Bauernhof- und Handwerksproduzenten bestehen, bieten die Gelegenheit, alle Geschmäcker der Ardenner Region zu entdecken: frisches Gemüse, Obst aus dem Obstgarten, Fleisch, Milchprodukte, Eier, Spezialitäten aus der Region… Qualitätsprodukte, saisonale und geschmacksintensive Produkte, die Feinschmecker und Genießer begeistern werden.Erleben Sie diese Erfahrung!

