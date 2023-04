Jazz : Renaud Garcia-Fons Place du Théâtre, 17 mai 2023, Charleville-Mézières.

Un éblouissement de swing et de virtuosité, un carrousel decultures tourbillonnant. Renaud Garcia-Fons est l’un des virtuoses de la contrebasse les plus célèbres au monde. Depuis plus de 20 ans, il pense la contrebasse comme un instrument soliste, forge sa propre technique et développe un langage qui n’appartient qu’à lui. Son style unique est immédiatement reconnaissable. Ses quinze albums en tant que leader et compositeur se situent au carrefour des musiques du monde, du jazz et de la musique classique. Avec Le Souffle des Cordes, projet ambitieux qui associe quatuor à cordes, guitare flamenca et instruments orientaux (kemence et kanoun), autour de la contrebasse, Renaud Garcia-Fons veut aller encore plus loin dans la rencontre des instruments classiques et traditionnels.Pour réserver, cliquez ici !.

2023-05-17

Place du Théâtre Théâtre

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est



A dazzling swing and virtuosity, a whirling carousel of cultures. Renaud Garcia-Fons is one of the most famous double bass virtuosos in the world. For more than 20 years, he has been thinking of the double bass as a solo instrument, forging his own technique and developing a language that is uniquely his own. His unique style is immediately recognizable. His fifteen albums as a leader and composer are at the crossroads of world music, jazz and classical music. With Le Souffle des Cordes, an ambitious project that combines string quartet, flamenco guitar and oriental instruments (kemence and kanoun), around the double bass, Renaud Garcia-Fons wants to go even further in the meeting of classical and traditional instruments.To book, click here !

Un deslumbrante despliegue de swing y virtuosismo, un carrusel de culturas. Renaud Garcia-Fons es uno de los virtuosos del contrabajo más famosos del mundo. Desde hace más de 20 años, concibe el contrabajo como un instrumento solista, forja su propia técnica y desarrolla un lenguaje que le es propio. Su estilo único es inmediatamente reconocible. Sus quince álbumes como líder y compositor se encuentran en la encrucijada de la música del mundo, el jazz y la música clásica. Con Le Souffle des Cordes, un ambicioso proyecto que combina cuarteto de cuerda, guitarra flamenca e instrumentos orientales (kemence y kanoun), en torno al contrabajo, Renaud Garcia-Fons quiere ir aún más lejos en el encuentro de instrumentos clásicos y tradicionales.Para reservar, ¡haga clic aquí!

Eine Blendung aus Swing und Virtuosität, ein wirbelndes Karussell der Kulturen. Renaud Garcia-Fons ist einer der bekanntesten Kontrabassvirtuosen der Welt. Seit über 20 Jahren denkt er über den Kontrabass als Soloinstrument nach, schmiedet seine eigene Technik und entwickelt eine Sprache, die nur ihm gehört. Sein einzigartiger Stil ist sofort erkennbar. Seine fünfzehn Alben als Bandleader und Komponist bewegen sich an der Schnittstelle von Weltmusik, Jazz und klassischer Musik. Mit Le Souffle des Cordes, einem ehrgeizigen Projekt, das Streichquartett, Flamencogitarre und orientalische Instrumente (Kemence und Kanoun) um den Kontrabass herum vereint, möchte Renaud Garcia-Fons noch weiter gehen und klassische und traditionelle Instrumente zusammenbringen.Um zu buchen, klicken Sie hier!

