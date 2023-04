Visite guidée VAH Charleville :Charle-ville, une ville nouvelle au XVIIe siècle 31, place Ducale, 13 mai 2023, Charleville-Mézières.

Cité princière et commerciale au rayonnement régional, Charleville est née de la volonté d’un seul homme : Charles de Gonzague. Elle est l’exemple même des villes nouvelles créés à cette époque, mais Charleville est surtout la seule qui ait connue une telle prospérité. Pour en savoir plus.

A princely and commercial city with a regional influence, Charleville was born from the will of a single man: Charles de Gonzague. It is the very example of the new cities created at that time, but Charleville is above all the only one that has known such prosperity. To know more about it

Ciudad principesca y comercial de influencia regional, Charleville nació de la voluntad de un solo hombre: Charles de Gonzague. Es el ejemplo mismo de las nuevas ciudades creadas en aquella época, pero Charleville es sobre todo la única que ha conocido tal prosperidad. Para saber más sobre Charleville

Charleville, eine Fürsten- und Handelsstadt mit regionaler Ausstrahlung, entstand aus dem Willen eines einzigen Mannes: Karl von Gonzaga. Charleville ist ein Beispiel für alle neuen Städte, die zu dieser Zeit gegründet wurden, aber vor allem ist es die einzige Stadt, die einen solchen Wohlstand erlangt hat. Weitere Informationen

