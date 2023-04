18ème Festival des Confréries en Ardenne Place Ducale, 6 mai 2023, Charleville-Mézières.

Lancé en 2004 par une poignée de bénévoles passionnés, “le festival des confréries en Ardenne” est unique en son genre en France.Il réunit chaque année, au cours du premier week-end de mai, une cinquantaine de confréries françaises et belges, sur la place Ducale de Charleville-Mézières. Durant deux jours, les confréries proposent aux visiteurs de découvrir les produits et les recettes qu’elles s’attachent à promouvoir. Mieux qu’un marché de produits du terroir, c’est le patrimoine gastronomique et culturel des régions qui est ainsi mis à l’honneur puisque la plupart de ces spécialités gastronomiques ne se proposent qu’à l’occasion du festival ardennais. D’un accès totalement gratuit, la manifestation contribue à transmettre ce qui fait la richesse et la diversité de nos terroirs, dans une ambiance haute en couleur, confortée par un défilé de toutes les confréries dans les rues de la ville. Chaque année, une confrérie française ou belge est désignée confrérie invitée d’honneur. Elle organise devant le public un chapitre exceptionnel au cours duquel personnalités et membres d’autres confréries sont intronisés. Le festival des confréries en Ardenne, c’est un rendez-vous avec la culture des terroirs, dans ce qu’ils ont de plus authentique et de plus convivial.Cette année, la manifestation va jouer les prolongations avec un jour supplémentaire le lundi 8 mai pour un banquet des Confréries exceptionnel..

2023-05-06 à ; fin : 2023-05-08 . .

Place Ducale

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est



Launched in 2004 by a handful of passionate volunteers, the Ardennes confectionery festival is unique in France, bringing together every year, during the first weekend of May, some fifty French and Belgian confectioners on the Place Ducale in Charleville-Me?zie?res. During two days, the confreres propose to the visitors to discover the products and the recipes that they promote. Better than a market of local products, it is the gastronomic and cultural heritage of the regions that is thus honored since most of these gastronomic specialties are offered only on the occasion of the Ardennes festival. The event is totally free and contributes to transmit the richness and diversity of our regions, in a colorful atmosphere, supported by a parade of all the confreres in the streets of the city. Each year, a French or Belgian confederation is designated as the guest of honor. It organizes an exceptional chapter in front of the public during which personalities and members of other confederations are inducted. The festival of the brotherhoods in the Ardennes is an appointment with the culture of the soils, in what they have of more authentic and convivial.this year, the event is going to play the prolongations with an additional day on Monday, May 8th for an exceptional banquet of the brotherhoods.

Lanzado en 2004 por un puñado de apasionados voluntarios, el festival de confitería de las Ardenas es el único de su género en Francia y reúne cada año a unos cincuenta confiteros franceses y belgas en la plaza Ducal de Charleville-Me?zie?res durante el primer fin de semana de mayo. Durante dos días, las confederaciones ofrecen a los visitantes la oportunidad de descubrir los productos y recetas que se empeñan en promover. Más que un mercado de productos locales, se honra así el patrimonio gastronómico y cultural de las regiones, ya que la mayoría de estas especialidades gastronómicas sólo se ofrecen con ocasión de la fiesta de las Ardenas. El evento, totalmente gratuito, contribuye a transmitir la riqueza y diversidad de nuestras regiones, en un ambiente lleno de colorido, apoyado por un desfile de todos los cofrades por las calles de la ciudad. Cada año, una confederación francesa o belga es designada invitada de honor. Organiza un capítulo excepcional ante el público durante el cual se presenta a personalidades y miembros de otras confederaciones. Este año, la fiesta de las cofradías de las Ardenas es un encuentro con la cultura de la tierra, en toda su autenticidad y convivialidad.

Das Festival der Konfitüren in den Ardennen, das 2004 von einer Handvoll leidenschaftlicher Konfirmanden ins Leben gerufen wurde, ist in seiner Art einzigartig in Frankreich und vereint jedes Jahr am ersten Maiwochenende rund 50 französische und belgische Konfitüren auf dem Place Ducale in Charleville-Me?zie?res. Zwei Tage lang bieten die Konföderationen den Besuchern die Möglichkeit, die Produkte und Rezepte zu entdecken, für die sie werben. Es handelt sich nicht nur um einen Markt für regionale Produkte, sondern auch um das gastronomische und kulturelle Erbe der Regionen, da die meisten dieser gastronomischen Spezialitäten nur auf dem Ardennenfestival angeboten werden. Die Veranstaltung ist völlig kostenlos und trägt dazu bei, den Reichtum und die Vielfalt unserer Regionen in einer farbenfrohen Atmosphäre zu vermitteln, die durch eine Parade aller Konferees in den Straßen der Stadt noch verstärkt wird. Jedes Jahr wird eine französische oder belgische Konföderation zur Ehrenkonföderation ernannt. Sie veranstaltet vor der Öffentlichkeit ein außergewöhnliches Kapitel, bei dem Persönlichkeiten und Mitglieder anderer Bruderschaften in ihr Amt eingeführt werden. Das Festival der Bruderschaften in den Ardennen ist ein Rendezvous mit der Kultur der Regionen, in ihrer authentischsten und geselligsten Art und Weise.

Mise à jour le 2023-04-06 par Ardennes Tourisme