Visite guidée VAH Charleville : Balade Art déco : Mézières Place d’Arches, 29 avril 2023, Charleville-Mézières.

Le quartier de l’avenue d’Arches a été transformé par la reconstruction de l’entre deux guerres : son architecture témoigne du style à la mode dans les années 20-30, l’Art Déco. C’est le moment de lever les yeux pour découvrir la splendeur de ces façades richement décorées !Pour en savoir plus.

2023-04-29 à ; fin : 2023-04-29 . EUR.

Place d’Arches

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est



The Avenue d’Arches neighborhood was transformed by the reconstruction of the interwar period: its architecture reflects the fashionable Art Deco style of the 1920s and 1930s. It’s time to look up and discover the splendor of these richly decorated facades!

El barrio de la Avenue d’Arches se transformó con la reconstrucción del periodo de entreguerras: su arquitectura es testigo del estilo Art Déco de moda en los años veinte y treinta. ¡Ahora es el momento de levantar la vista y descubrir el esplendor de estas fachadas ricamente decoradas!

Das Viertel um die Avenue d’Arches wurde durch den Wiederaufbau in der Zwischenkriegszeit verändert: Seine Architektur zeugt vom Stil, der in den 20er und 30er Jahren in Mode war, dem Art Déco. Es ist an der Zeit, die Augen zu heben, um die Pracht dieser reich verzierten Fassaden zu entdecken!Weitere Informationen

