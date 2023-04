Salon Carolo Game Show Parc des Expositions, 15 avril 2023, Charleville-Mézières.

Le Carolo Game Show revient pour une nouvelle édition les 15 et 16 avril au parc des expositions de Charleville-Mézières !Sur plus de 7000m3, retrouvez des stands d’exposition, des animations, des invités pour des séances de dédicaces ou de photoshoots et bien d’autres choses.Plus d’infos.

2023-04-15 à ; fin : 2023-04-16 . .

Parc des Expositions

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est



The Carolo Game Show is back for a new edition on April 15 and 16 at the Charleville-Mézières exhibition center! On more than 7000m3, you will find exhibition booths, animations, guests for signing sessions or photoshoots and many other things.more info

El Carolo Game Show vuelve en una nueva edición los días 15 y 16 de abril en el recinto ferial de Charleville-Mézières. En más de 7000m3, encontrará stands de exposición, animaciones, invitados para sesiones de firmas o sesiones de fotos y muchas otras cosas

Die Carolo Game Show kehrt für eine neue Ausgabe am 15. und 16. April auf das Messegelände in Charleville-Mézières zurück!.Auf über 7000m3 finden Sie Ausstellungsstände, Animationen, Gäste für Autogrammstunden oder Fotoshootings und vieles mehr.Weitere Infos

Mise à jour le 2023-02-22 par Ardennes Tourisme