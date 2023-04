Visite guidée VAH Charleville : L’église Saint-Remi Parvis de l’église Saint-Remi, 15 avril 2023, Charleville-Mézières.

Construite au XIXème siècle seulement, l’église Saint-Remi s’inscrit dans une histoire remontant à la fondation même de Charleville. Remplaçant le prieuré de la Milice Chrétienne elle témoigne de la longue et complexe histoire religieuse de Charleville.Pour en savoir plus.

Built only in the 19th century, the church of Saint-Remi is part of a history dating back to the very foundation of Charleville. Replacing the priory of the Christian Militia, it bears witness to the long and complex religious history of Charleville

Construida en el siglo XIX, la iglesia de Saint-Remi forma parte de una historia que se remonta a la fundación misma de Charleville. Sustituyendo al priorato de la Milicia Cristiana, es testigo de la larga y compleja historia religiosa de Charleville

Die erst im 19. Jahrhundert erbaute Kirche Saint-Remi ist Teil einer Geschichte, die bis zur Gründung von Charleville zurückreicht. Sie ersetzte das Priorat der Militia Chrétienne und zeugt von der langen und komplexen religiösen Geschichte von Charleville.Weitere Informationen

