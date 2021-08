Saint-Gély-du-Fesc Saint-Gély-du-Fesc Hérault, Saint-Gély-du-Fesc CHARLES TRENET ET LE JAZZ Saint-Gély-du-Fesc Saint-Gély-du-Fesc Catégories d’évènement: Hérault

Saint-Gély-du-Fesc Hérault Saint-Gély-du-Fesc Il y a de la joie dans ce rendez-vous, tout en swing, énergie et musicalité, dans un poétique jardin extraordinaire. Un formidable hommage du Valérie Hebey Jazz trio aux mélodies et poésies du fou chantant. « Charles TRENET, c’est l’héritage infernal que m’a laissé mon père Emile Hebey, qui a été son impresario pendant de nombreuses années. Bien qu’il y eu d’autres artistes prestigieux dans son cheptel, Tonton Charles a laissé une trace indélébile au cœur de mon enfance, à cause de sa folle poésie, de ses mélodies et de tous les personnages de ses chansons avec qui je jouais comme avec mes poupées » (Valérie Hebey) Valérie Hebey, chanteuse de jazz, avec Julio Laks au piano et Giovanni Licata à la contrebasse. Concert Trio Valérie Hebey Jazz

Le 11 septembre 2021 à 17h00 au Parc de Fontgrande (Saint Gely du Fesc)

Entrée libre, réservation conseillée

