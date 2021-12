Paris Centre Pompidou île de France, Paris Charles Ray au Centre Pompidou Centre Pompidou Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Date et horaire exacts : Du mercredi 16 février 2022 au lundi 20 juin 2022 :

lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 21h00

payant

Figure majeure de la sculpture américaine contemporaine, Charles Ray (né à Chicago en 1953, vivant et travaillant à Los Angeles) est pour la première fois exposé dans une institution publique française. Imaginée en dialogue avec l’artiste, cette exposition propose, à travers un ensemble d’œuvres représentatif de ses cheminements, une promenade à travers un paysage à habiter autant par le corps que par l’esprit. Le corpus de Charles Ray, s’il est restreint en quantité (une centaine d’objets à ce jour) est extrêmement riche. Son travail interroge le spectateur : qu’est-ce qu’une sculpture ? Les réponses de l’artiste sont multiples. Grâce à une profonde connaissance de l’histoire de l’art sculptural, des sculptures archaïques grecques jusqu’aux réalisations de ses contemporains, le travail de Charles Ray se distingue par son immédiateté. La Bourse de Commerce — Pinault Collection consacre, à la même période, une exposition à l’artiste conçue en étroite collaboration avec le Centre Pompidou. Ces deux événements offrent des lectures complémentaires ainsi qu’une publication commune et détaillée de l’œuvre de Charles Ray, éditée par le Centre Pompidou sous la direction de Jean-Pierre Criqui et de Caroline Bourgeois. Centre Pompidou Place Georges-Pompidou Paris 75004 Contact : https://www.centrepompidou.fr/fr/ Date complète :

