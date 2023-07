La Science en Bas de Chez Toi Charles Péguy Châtellerault, 31 juillet 2023, Châtellerault.

La Science en Bas de Chez Toi 31 juillet – 4 août Charles Péguy entrée libre, gratuit

Tout l’été, l’association Les Petits Débrouillards propose aux enfants, aux adolescents, aux habitants des animations scientifiques en accès libre, gratuites et en plein air.

Pendant 15 minutes, une heure, l’après-midi ou toute la semaine, les participants sont invités à faire, pour s’amuser et pour comprendre. Car il n’est pas nécessaire d’être triste pour être sérieux!

Cette année, c’est le thème Sport & Science qui sera au cœur des interrogations et expérimentations !

Les Petits Débrouillards s’installent dans le quartier de la plaine d’Ozon du 31 juillet au 4 août sur l’Ilot Charles Péguy

Charles Péguy rue Charles Péguy, châtellerault Châtellerault 86100 Ozon Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05.49.47.38.69 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-31T16:00:00+02:00 – 2023-07-31T21:00:00+02:00

2023-08-04T16:00:00+02:00 – 2023-08-04T21:00:00+02:00

animation science