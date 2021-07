Charles Pasi « Zebra » Aix-en-Provence, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Aix-en-Provence.

Charles Pasi « Zebra » 2021-07-30 21:00:00 21:00:00 – 2021-07-30 23:00:00 23:00:00 Théâtre de verdure / école Rue Arnould de Jesse

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

La musique de Charles Pasi lui ressemble. Elle est à la fois acoustique et électrique, tellurique et dynamique, colorée et sombre. Généreuse et fragile. Elle mêle les sentiments et les grooves. Elle vibre avec une intensité de velours, loin des modes et des obligations.

Concert de Charles Pasi dans le cadre du Marseille Jazz des Cinq Continents

La musique de Charles Pasi lui ressemble. Elle est à la fois acoustique et électrique, tellurique et dynamique, colorée et sombre. Généreuse et fragile. Elle mêle les sentiments et les grooves. Elle vibre avec une intensité de velours, loin des modes et des obligations.

dernière mise à jour : 2021-07-20 par