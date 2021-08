Charles Nouveau au Théâtre du Marais Théâtre du Marais, 22 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 22 septembre au 23 décembre 2021 :

mercredi, jeudi de 20h à 21h10

payant

Après plus de 20 ans à réaliser des dessins génitaux ultra-réalistes dans ses cahiers, Charles Nouveau apprend avec effroi qu’il ne pourra pas vivre de sa passion. Dépité mais lucide, il s’oriente vers l’humour en espérant y trouver un revenu stable et l’estime de ses parents. Aujourd’hui, il a un revenu stable.

Joie de Vivre est un spectacle qui parle de “joie”, de “vivre” et bien évidemment de leurs contraires, tout en omettant maladroitement de parler de la préposition “de”. Après de nombreuses séances de brainstorming, la production estime que c’est ce qui nous a coûté le 3ème T dans Télérama.

Pour en savoir un peu plus sur celui qui se cache derrière l’une des plus belles paires de cernes de l’hémisphère Nord: Venez découvrir cette heure de stand up pleine de lâcheté, d’hypocrisie, d’égocentrisme et d’autres qualités que vous partagez certainement avec cet artiste à l’ “incroyable naturel” (Le Parisien), au “cynisme très élégant” (France Bleu) et dont le travail “grinçant à souhait, surprenant et subtil” (Le Progrès) est de toute évidence “à consommer sans modération” (Ouest France).

Retrouvez également Charles Nouveau à la radio (sur les antennes de la Radio Télévision Suisse et plus récemment France Inter), sur internet (Montreux Comedy Festival, Jamel Comedy Club), dans Hors-Jeu – un spectacle thématique pour ceux qui aiment comme ceux qui détestent le football, et plus généralement au Panthéon de l’humour francophone (d’ici mardi, si tout va bien).

Le port du masque sera obligatoire à l’accueil du théâtre ainsi que pendant les spectacles. Les spectacles commencent à l’heure, le théâtre ne sera pas en mesure d’accepter les retardataires.

Théâtre du Marais 37 rue volta Paris 75003

3, 11 : Arts et Métiers (153m) 3 : Temple (235m)



