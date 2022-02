Charles le Chauve Tournus Tournus Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Tournus

Charles le Chauve Tournus, 11 juin 2022

2022-06-11

Tournus Saône-et-Loire Conférence de Laurent Theis, historien médiéviste. info@art-roman.org +33 3 85 32 54 45 Conférence de Laurent Theis, historien médiéviste. Rue de l’Hôpital Auditorium du Musée Greuze Tournus

