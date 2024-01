Charles Henry magazine Café Théâtre Le Bacchus Rennes, jeudi 22 février 2024.

Charles Henry magazine Café Théâtre Le Bacchus Rennes 22 – 24 février

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-02-22 21:00

Fin : 2024-02-24 22:15

Charles-Henry Magazine, l’expérience captivante qui vous invite à tourner les pages de l’absurde. 22 – 24 février 1

https://www.le-bacchus.com/programmation/spectacles/8001-charles-henry-magazine-fevrier-2024.html

Charles-Henry sur scène !

Charles-Henry Magazine, l’expérience captivante qui vous invite à tourner les pages de l’absurde.

Dans ce numéro spécial, le public découvre une mosaïque de personnages fascinants. Découvrez Bruno Olivier dans le portrait de la semaine, Tim Rusty coach en réussite, Thierry Stand-up, les céréales Chococroops nouvelle recettes avec encore plus de saloperies à l’intérieur et votre jeu grandeur nature.

Charles-henry vous embarque également en hélicoptère avec son intrépide aventurier dans un sketch interactif : Vous êtes les éléments, il est le Surviveur.

Et pour terminer, car toutes les bonnes choses ont une fin, vous partirez en voyage dans le monde mystique de Vanessa Voyance.

Des histoires, des pubs, de l’action et parfois un cracheur de feu et son tigre du Bengale : Charles-Henry Magazine.

(Prix de la mise en scène et prix coup de coeur du festival « Le Souffleur d’Arundel 2023.)

Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Quartiers Ouest Rennes Ille-et-Vilaine