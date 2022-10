Charles-Henry magazine Compagnie du Café-Théâtre Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Charles-Henry magazine Compagnie du Café-Théâtre, 15 octobre 2022, Nantes. 2022-10-15 Représentations du 29 septembre au 29 octobre 2022dans la petite salleJeudis, vendredis, samedis à 19h

Horaire : 19:00

Gratuit : non 10 € / 15 €BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- sur www.nantes-spectacles.com Représentations du 29 septembre au 29 octobre 2022dans la petite salleJeudis, vendredis, samedis à 19h Le premier spectacle de Charles-Henry ! Charles-Henry magazine ! Témoignage, bricolage, bon-plan. Vous saurez tout dans le premier numéro de Charles-Henry magazine ! Planète : Quel monde va-t-on laisser à Line Renaud ? Sport : Ma balle à effet te clouera sur place ! Exclu exclusive : Un nouvel épisode de The Surviveur ! Charles-Henry magazine c’est aussi des cadeaux à gogo, Vanessa voyance vous dira tout sur cette fin d’année qui s’annonce complètement zinzin. Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr https://www.nantes-spectacles.com

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Compagnie du Café-Théâtre Adresse 6 Rue des Carmélites Ville Nantes lieuville Compagnie du Café-Théâtre Nantes Departement Loire-Atlantique

Compagnie du Café-Théâtre Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Charles-Henry magazine Compagnie du Café-Théâtre 2022-10-15 was last modified: by Charles-Henry magazine Compagnie du Café-Théâtre Compagnie du Café-Théâtre 15 octobre 2022 Compagnie du Café-Théâtre Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique