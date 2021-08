Nantes Compagnie du Café-Théâtre Loire-Atlantique, Nantes Charles-Henry Magazine Compagnie du Café-Théâtre Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Charles-Henry Magazine Compagnie du Café-Théâtre, 2 septembre 2021, Nantes. 2021-09-02 Représentations du 2 au 25 septembre 2021 :les jeudis, vendredis, samedis à 19h

Horaire : 19:00

Gratuit : non 10 € / 15 €BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- sur www.nantes-spectacles.com Représentations du 2 au 25 septembre 2021 :les jeudis, vendredis, samedis à 19h Humour.Venez découvrir le tout premier spectacle du Nantais Charles-Henry. Charles-Henry Magazine ! Témoignage, bricolage, bon-plan ! Vous saurez tout dans le premier numéro de Charles-Henry Magazine ! Planète ! Quel monde va t’on laisser à Line Renaud ? Voyage ! La leucémie, une destination paradisiaque ? Le numéro un + le guide Astro 2021 pour être belle tout le mois de février, au prix exceptionnel de 64 francs ! Waw ! Compagnie du Café-Théâtre 6 Rue des Carmélites Centre-ville Nantes

