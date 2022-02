Charles-Ferdinand RAMUZ, poète La Batterie – Guyancourt Guyancourt Catégories d’évènement: Guyancourt

Charles-Ferdinand Ramuz, poète Charles-Ferdinand Ramuz (1878-1947) est une des figures essentielles de la littérature suisse de langue française, certes par ses romans (La grande Peur dans la montagne), par le texte de L’Histoire d’un soldat (1917, musique d’Igor Stravinsky), mais aussi par ses poèmes, trop peu connus. Cette exposition vous permet d’en découvrir une vingtaine, puisés dans divers recueils. DU 6 AU 18 NOVEMBRE – LA BATTERIE, PÔLE MUSIQUES / GUYANCOURT En lien avec le spectacle Histoire du soldat, proposé par La Ferme de Bel Ebat – Théâtre de Guyancourt, Mercredi 15 novembre à 14h et samedi 18 novembre à 18h à La Batterie – Pôle musiques de Guyancourt, par la Cie In Cauda et Les Solistes de Versailles. Renseignements et réservations 01 30 48 33 44 / www.lafermedebelebat.fr

DU 6 AU 18 NOVEMBRE – LA BATTERIE, PÔLE MUSIQUES / GUYANCOURT La Batterie – Guyancourt 1 Rue de la Redoute 78280 Guyancourt Guyancourt Yvelines

