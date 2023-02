CHARLES ET GEORGES TRANCHAND, PEINTRES DES RUES D’ANGERS Angers Angers Catégories d’Évènement: Angers

Maine-et-Loire Charles Tranchand (1884-1955) est sans aucun doute l’artiste le plus représentatif d’Angers de la première moitié du 20e siècle. Son talent reconnu à incarner « la mémoire des rues d’Angers » se traduit par l’illustration de plusieurs livres entre 1925 et 1945. Son fils Georges (1913-2003) collabore avec son père aussi bien pour figurer les monuments emblématiques de la ville que pour « rendre en vérité les pignons décrépits et les bâtiments lézardés », témoins d’un Angers aujourd’hui disparu. Auditorium des Beaux-Arts 14, rue du Musée Angers

