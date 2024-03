Charles de Foucauld, frère universel Eglise Saint Louis en l’île Paris, jeudi 14 mars 2024.

Charles de Foucauld, frère universel Dans le cadre de la Semaine des Curieux, spectacle poétique et minimaliste sur la figure de Charles de Foucauld Jeudi 14 mars, 20h30 Eglise Saint Louis en l’île Plein Tarif :10€, Tarif Jeune (- de 25 ans) : 5€, Tarif Solidaire : 20€

« Mis en scène par Francesco Agnello (metteur en scène et musicien), interprétation de Charles de Foucauld par Gérard Rouzier (comédien).

À l’occasion du centenaire de la mort de Charles de Foucauld, le musicien et metteur en scène Francesco Agnello nous invite à redécouvrir la figure spirituelle de Charles de Foucauld. Dans une mise en scène simple laissant l’essentiel à la parole et à la musique, il retrace les étapes de la vie de ce «frère universel». À travers les événements, les rencontres, la recherche de foi, Charles de Foucauld a posé dans sa vie des questionnements significatifs. Ils ont provoqué chez lui, physiquement et spirituellement, des déplacements qui l’ont mené en Syrie, en Terre sainte puis en Algérie. « Amoureux de l’humanité » c’est dans le Sahara qu’il passe les quinze dernières années de sa vie, simple présence aimante au milieu des Touaregs. » »

Eglise Saint Louis en l'île
19bis rue Saint Louis en l'île
75004 PARIS

