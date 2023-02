Charles Castronovo à La Ste Chapelle Piano & harpe LA SAINTE CHAPELLE, 15 avril 2023, PARIS.

Charles Castronovo à La Ste Chapelle

Piano & harpe LA SAINTE CHAPELLE. Un spectacle à la date du 2023-04-15 à 20:00 (2023-04-15 au ). Tarif : 44.0 à 55.0 euros.

Venir 30mn avant !!! Les portes ferment 5mn avant le début du concert Carte Blanche à Charles Castronovo, ténor Et signatures de son dernier album sortie 1er trimestre 2023 Piano, Claire Habbershaw Harpe, Ysaline Lentze Charles Castronovo, ténor Ténor américain, né à New York, il est l’un des plus grand ténors mondiaux actuels. Il chante régulièrement sur les plus grandes scènes du monde les rôles les plus emblématiques du répertoire de ténor lyrique. Il débute à l’Opéra de San Francisco , chante beaucoup Mozart et le répertoire italien aux Etats-Unis. Puis il se produit en Europe au Staatsoper de Berlin sous la direction de D Barenboim, aux Proms de Londres, à l’Opéra de Paris , à Hambourg, au Staatsoper de Vienne, au Royal Opera House de Londres, à Gênes, à la Monnaie de Bruxelles, au Capitole de Toulouse, à Munich, avec Natalie Dessay à Aix en Provence, Baden-Baden, Zurich, Salzbourg, à la Scala dans la Bohème etc… Il excelle dans le répertoire romantique français (Les Contes d’Hoffmann, Mireille à l’Opéra Garnier, Werther à Zürich, Don José dans Carmen à l’Opéra de Paris…). Il a enregistré de très nombreux disques et DVD. Il est le ténor des duos du dernier disque de Sonya Yoncheva sorti fin 2022 et sort un nouvel album Verdi début 2023.

Votre billet est ici

LA SAINTE CHAPELLE PARIS 6, BD DU PALAIS Paris

Venir 30mn avant !!! Les portes ferment 5mn avant le début du concert

Carte Blanche à Charles Castronovo, ténor

Et signatures de son dernier album

sortie 1er trimestre 2023

Piano, Claire Habbershaw

Harpe, Ysaline Lentze

Charles Castronovo, ténor

Ténor américain, né à New York, il est l’un des plus grand ténors mondiaux actuels. Il chante régulièrement sur les plus grandes scènes du monde les rôles les plus emblématiques du répertoire de ténor lyrique.

Il débute à l’Opéra de San Francisco , chante beaucoup Mozart et le répertoire italien aux Etats-Unis. Puis il se produit en Europe au Staatsoper de Berlin sous la direction de D Barenboim, aux Proms de Londres, à l’Opéra de Paris , à Hambourg, au Staatsoper de Vienne, au Royal Opera House de Londres, à Gênes, à la Monnaie de Bruxelles, au Capitole de Toulouse, à Munich, avec Natalie Dessay à Aix en Provence, Baden-Baden, Zurich, Salzbourg, à la Scala dans la Bohème etc… Il excelle dans le répertoire romantique français (Les Contes d’Hoffmann, Mireille à l’Opéra Garnier, Werther à Zürich, Don José dans Carmen à l’Opéra de Paris…).

Il a enregistré de très nombreux disques et DVD. Il est le ténor des duos du dernier disque de Sonya Yoncheva sorti fin 2022 et sort un nouvel album Verdi début 2023.

.44.0 EUR44.0.

Votre billet est ici