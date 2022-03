Charles Camoin, un fauve en liberté Musée de Montmartre Paris Catégories d’évènement: île de France

Le Musée de Montmartre rend hommage au peintre Charles Camoin avec une exposition exceptionnelle, du 11 mars au 11 septembre. Souvent qualifié de fauve méditerranéen, Charles Camoin (1879-1965) s’est inscrit, par ses liens avec Paris et la bohème montmartroise, dans le cercle de l’avant-garde internationale. Affilié au fauvisme, lié à Matisse, Marquet et Manguin, il n’a pour autant jamais renoncé à son indépendance artistique. L’exposition permet de redécouvrir l’œuvre du peintre en intégrant une centaine de tableaux et dessins, dont certains inédits. Il approfondit différents épisodes historiques et thématiques de la vie de l’artiste et analyse l’évolution de son langage pictural, fondé sur la sensation colorée. Infos pratiques : Le musée est ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à 18h (dernière entrée 17h15). Les trois Jardins qui entourent le Musée sont accessibles avec votre billet d’entrée et vous offrent un havre de paix au cœur de Montmartre. COMMISSARIAT Assia QUESNEL, historienne de l’art et responsable des archives Camoin Saskia OOMS, responsable de la conservation du Musée de Montmartre Musée de Montmartre 12 rue Cortot Paris 75018 Contact : 01 49 25 89 39 infos@museedemontmartre.fr https://museedemontmartre.fr/ https://www.facebook.com/MuseeMontmartre https://twitter.com/MuseeMontmartre Art contemporain;Expo;Peinture

Deux PIns dans les calanques de Piana, Charles Camoin, Corse, 1910, huile sur toile, 65 x 81 cm, collection particulière.

