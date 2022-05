Charles BERLING & Bérangère WARLUZEL, 15 juin 2022, .

Charles BERLING & Bérangère WARLUZEL

2022-06-15 19:00:00 19:00:00 – 2022-06-15 21:00:00 21:00:00

Bérengère Warluzel et Charles Berling nous invitent, à travers les mots d’Hannah Arendt, à aimer cette faculté inhérente à la nature humaine : penser. Non, ce n’est pas réservé à une élite, bien au contraire. Penser peut être une aventure joyeuse pour chacun, en plus d’être une jubilation et un enthousiasme qui se partagent. r r n L’essentiel pour moi, c’est de comprendre : je dois comprendre dit Hannah Arendt. Au fil de ses textes philosophiques et politiques, mais aussi, et c’est moins connu, ses escapades poétiques, Hannah Arendt a construit une œuvre singulière et majeure. Bérengère Warluzel y a plongé, en a choisi ces Fragments qui résonnent particulièrement aujourd’hui. u2028Une table, des chaises, les notes d’un piano… Ce n’est pas une biographie mais un parcours ludique, une traversée partagée qui ouvre l’accès à la liberté de penser par soi-même et pour soi-même. u2028 La pensée […], conçue comme un besoin naturel de la vie […] n’est pas la prérogative d’une minorité, mais une faculté constamment présente en chacun de nous. » u2028 Celle qui voulait avant tout penser sans entraves s’adresse à nous et nous invite à suivre sa voie pour trouver la nôtre. r r n Navette gratuite chaque soir à 18h15 devant l’hôtel Jules-César (aller-retour) r nRéservation conseillée (par téléphone au 04 90 49 56 78 ou par email à mejan[at]actes-sud.fr)

Lecture en Arles à l’Abbaye de Montmajour r r nCharles BERLING & Bérengère WARLUZEL lisent des extraits d’Hannah Arendt.

Bérengère Warluzel et Charles Berling nous invitent, à travers les mots d’Hannah Arendt, à aimer cette faculté inhérente à la nature humaine : penser. Non, ce n’est pas réservé à une élite, bien au contraire. Penser peut être une aventure joyeuse pour chacun, en plus d’être une jubilation et un enthousiasme qui se partagent. r r n L’essentiel pour moi, c’est de comprendre : je dois comprendre dit Hannah Arendt. Au fil de ses textes philosophiques et politiques, mais aussi, et c’est moins connu, ses escapades poétiques, Hannah Arendt a construit une œuvre singulière et majeure. Bérengère Warluzel y a plongé, en a choisi ces Fragments qui résonnent particulièrement aujourd’hui. u2028Une table, des chaises, les notes d’un piano… Ce n’est pas une biographie mais un parcours ludique, une traversée partagée qui ouvre l’accès à la liberté de penser par soi-même et pour soi-même. u2028 La pensée […], conçue comme un besoin naturel de la vie […] n’est pas la prérogative d’une minorité, mais une faculté constamment présente en chacun de nous. » u2028 Celle qui voulait avant tout penser sans entraves s’adresse à nous et nous invite à suivre sa voie pour trouver la nôtre. r r n Navette gratuite chaque soir à 18h15 devant l’hôtel Jules-César (aller-retour) r nRéservation conseillée (par téléphone au 04 90 49 56 78 ou par email à mejan[at]actes-sud.fr)

dernière mise à jour : 2022-05-13 par