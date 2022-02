Charles Belle, Peindre Arc-et-Senans, 3 juin 2022, Arc-et-Senans.

Charles Belle, Peindre Saline Royale Grande Rue Arc-et-Senans

2022-06-03 – 2022-06-30 Saline Royale Grande Rue

Arc-et-Senans Doubs

9.5 EUR 7 institutions de la région Bourgogne-Franche-Comté s’associent pour présenter la première grande rétrospective Charles Belle en France. Ces 7 lieux offriront des regards différents et transversaux sur l’œuvre considérable de cet artiste.

L’exposition à la Saline royale marquera un temps fort dans cet événement, notamment avec la présentation d’un nombre important de peintures inédites.

Luc Jacquet (“La marche de l’empereur”) et François Royet (réalisateur d’un film long métrage sur Charles Belle) feront partie de cette belle aventure.

Les deux réalisateurs proposeront aux visiteurs une exploration dans les territoires mystérieux de la création à travers des expériences immersives.

Exposition dans un premier temps située dans la Berne jusqu’au 23 octobre puis dans la maison du Directeur.

visites@salineroyale.com +33 3 81 54 45 45 https://www.salineroyale.com/accueil/

7 institutions de la région Bourgogne-Franche-Comté s’associent pour présenter la première grande rétrospective Charles Belle en France. Ces 7 lieux offriront des regards différents et transversaux sur l’œuvre considérable de cet artiste.

L’exposition à la Saline royale marquera un temps fort dans cet événement, notamment avec la présentation d’un nombre important de peintures inédites.

Luc Jacquet (“La marche de l’empereur”) et François Royet (réalisateur d’un film long métrage sur Charles Belle) feront partie de cette belle aventure.

Les deux réalisateurs proposeront aux visiteurs une exploration dans les territoires mystérieux de la création à travers des expériences immersives.

Exposition dans un premier temps située dans la Berne jusqu’au 23 octobre puis dans la maison du Directeur.

Saline Royale Grande Rue Arc-et-Senans

dernière mise à jour : 2022-01-21 par