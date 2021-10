Issy-les-Moulineaux Médiathèque centre-ville Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Charles Baudelaire en mélodies Médiathèque centre-ville Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Charles Baudelaire en mélodies Médiathèque centre-ville, 14 novembre 2021, Issy-les-Moulineaux. Charles Baudelaire en mélodies

Médiathèque centre-ville, le dimanche 14 novembre à 16:30

La poésie de Charles Baudelaire a inspiré de nombreux compositeurs. Retrouvez l’un des duos qui régulièrement nous enchante par la qualité de ses interprétations : il évoquera en musique et dans une esthétique fort raffinée, les belles mises en musique de ses textes inoubliables. Avec : Deborah-Ménélia Attal (soprano) et Spyros Thomas (piano). Aucune entrée ne sera autorisée après la fermeture des portes. Depuis le 21 juillet, l’accès aux médiathèques est conditionné à la présentation d’un passe sanitaire complet pour les plus de 17 ans. A compter du 30 septembre, cette mesure s’applique également aux enfants de 12 ans et plus.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Dimanches en mélodie Médiathèque centre-ville 33, rue du gouverneur général Eboué, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-14T16:30:00 2021-11-14T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Médiathèque centre-ville Adresse 33, rue du gouverneur général Eboué, Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux lieuville Médiathèque centre-ville Issy-les-Moulineaux