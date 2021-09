Marseille Asile 404 Bouches-du-Rhône, Marseille Charlène Darling + Nonna Rina + Lazza Gio Asile 404 Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Asile 404, le mercredi 29 septembre à 19:30

**Charlène Darling** (chansons d’amour traduites en français ) [https://soundcloud.com/charleene-darling](https://soundcloud.com/charleene-darling) **Nonna Rina** (happy/sad synth, souvenirs k7) [https://nonnarina.bandcamp.com/](https://nonnarina.bandcamp.com/) **Lazza Gio** (chansons urbaines bruxelloises désespérées et extatiques) [https://soundcloud.com/lazza_gio](https://soundcloud.com/lazza_gio) ♫♫♫ Asile 404 135 rue d’Aubagne, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-29T19:30:00 2021-09-29T23:30:00

