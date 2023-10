Halloween Charlemont Givet, 28 octobre 2023, Givet.

Givet,Ardennes

CHARLEMONT FORTEMENT TERRIFIANT ! Êtes-vous prêts à affronter toutes vos peurs… SAMEDI 28 OCTOBRE de 16h à 21h. DIMANCHE 29 OCTOBRE de 15h à 20h. Le Parcours Hanté : Arpentez les couloirs de l’hôpital de siège à la rencontre des terrifiants locataires de Charlemont. Conseillé à partir de 10 ans. Charli au Pays des Merveilles : Charli invite les plus jeunes à plonger dans un monde fantastique. Les Loups Garous de Charlemont : Laissez-vous guider par le maître du jeu pour dénicher les imposteurs dans votre groupe de villageois. LASER GAME spécial Halloween : Combattez pour défendre votre équipe dans un décor inédit. ESCAPE GAME : Le Labo secret du Dr. Alizan : Une menace plane sur Charlemont. Investissez les souterrains pour découvrir ce qu’il s’y passe et vous échapper du piège mortel du Dr. Alizan. ACCRO-COMMANDO : Pour Halloween, il faudra encore plus vous dépasser, suspendus aux murailles de Charlemont. (Sur réservation – à partir de 12 ans) TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE AUSSI : Sorcières – Maquillage – Lecture de Conte – Ateliers créatifs – Photobooth? SOIRÉE HALLOWEEN : SAMEDI SOIR de 21h30 à 1h du matin. Dj Mouss et ses platines réinvestissent l’hôpital de siège pour une soirée endiablée. Déguisements bienvenus.

2023-10-28 fin : 2023-10-29 . EUR.

Charlemont Route sous-Charlemont

Givet 08600 Ardennes Grand Est



CHARLEMONT HIGHLY TERRIFYING! Are you ready to face all your fears… SATURDAY OCTOBER 28 from 4pm to 9pm. SUNDAY OCTOBER 29 from 3pm to 8pm. The Haunted Trail: Wander the corridors of the siege hospital to meet Charlemont’s terrifying tenants. Recommended for ages 10 and up. Charli au Pays des Merveilles: Charli invites youngsters to plunge into a world of fantasy. Les Loups Garous de Charlemont : Let the master of the game guide you as you unearth the imposters in your group of villagers. Halloween LASER GAME: Fight to defend your team in a brand-new setting. ESCAPE GAME: Dr. Alizan’s Secret Lab: Charlemont is under threat. Go underground to find out what’s going on and escape Dr. Alizan’s death trap. ACCRO-COMMANDO: For Halloween, you’ll have to push yourself even harder, hanging from the walls of Charlemont. (Reservations required – ages 12 and up) ALSO THROUGHOUT THE DAY: Witches – Make-up – Storytelling – Creative workshops – Photobooth? HALLOWEEN EVENING: SATURDAY EVENING from 9.30pm to 1am. Dj Mouss and his turntables take over the siege hospital for a wild evening. Disguises welcome

¡CHARLEMONT ALTAMENTE ATERRADOR! ¿Estás preparado para enfrentarte a todos tus miedos? SÁBADO 28 OCTUBRE de 16:00 a 21:00 h. DOMINGO 29 DE OCTUBRE de 15:00 a 20:00 h. El Camino Embrujado: recorre los pasillos del hospital de asedio para conocer a los terroríficos inquilinos de Charlemont. Recomendado a partir de 10 años. Charli au Pays des Merveilles (Charli en el País de las Maravillas): Charli invita a los más pequeños a sumergirse en un mundo fantástico. Los hombres lobo de Charlemont : Déjate guiar por el maestro del juego mientras rastreas a los impostores de tu grupo de aldeanos. JUEGO LÁSER DE Halloween: Lucha para defender a tu equipo en un escenario totalmente nuevo. JUEGO DE ESCAPE: El laboratorio secreto del Dr. Alizan: Charlemont está amenazado. Ve bajo tierra para averiguar qué está pasando y escapa de la trampa mortal del Dr. Alizan. ACCRO-COMMANDO: Para Halloween, tendrás que superarte aún más, colgando de las paredes de Charlemont (reserva previa – a partir de 12 años) TAMBIÉN A LO LARGO DEL DÍA: Brujas – Maquillaje – Cuentacuentos – Talleres creativos – Photobooth? NOCHE DE HALLOWEEN: SÁBADO POR LA TARDE de 21:30 a 1:00 h. Dj Mouss y sus platos se apoderan del hospital de sitio para una noche salvaje. Se admiten disfraces

CHARLEMONT STARK ERSCHRECKEND! Sind Sie bereit, sich all Ihren Ängsten zu stellen… SAMSTAG, 28. OKTOBER von 16 bis 21 Uhr. SONNTAG, 29. OKTOBER, von 15 bis 20 Uhr. Der Spukpfad: Durchstreifen Sie die Flure des Belagerungskrankenhauses und treffen Sie auf die furchterregenden Mieter von Charlemont. Empfohlen ab 10 Jahren. Charli au Pays des Merveilles: Charli lädt die Jüngsten ein, in eine fantastische Welt einzutauchen. Die Werwölfe von Charlemont : Lassen Sie sich vom Spielleiter anleiten, um die Betrüger in Ihrer Gruppe von Dorfbewohnern aufzuspüren. LASER GAME speziell für Halloween: Kämpfen Sie, um Ihr Team in einer völlig neuen Umgebung zu verteidigen. ESCAPE GAME: Das geheime Labor des Dr. Alizan: Charlemont ist bedroht. Erforsche die unterirdischen Gänge, um herauszufinden, was dort vor sich geht und entkomme der tödlichen Falle von Dr. Alizan. ACCRO-COMMANDO: An Halloween müssen Sie sich noch mehr überwinden, wenn Sie an den Mauern von Charlemont hängen (Reservierung erforderlich – ab 12 Jahren) ALLES ÜBER DEN GANZEN TAG AUCH: Hexen – Schminken – Märchenlesung – Kreative Workshops – Photobooth? HALLOWEEN-ABEND: Samstagabend von 21:30 Uhr bis 1 Uhr morgens. Dj Mouss und seine Plattenspieler erobern das Belagerungskrankenhaus für einen wilden Abend zurück. Verkleidungen sind willkommen

Mise à jour le 2023-09-30 par Ardennes Tourisme