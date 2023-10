Les Journées de l’Architecture Charlemont Givet, 14 octobre 2023, Givet.

Givet,Ardennes

A cette occasion, venez découvrir le Fort Condé au départ de Charlemont avec Les Sentinelles de Charlemont ! Un moment privilégié dans un cadre exceptionnel. A découvrir également : Une exposition de photographies de Philippe Papier et Guy Meunier. (salle d’exposition du bâtiment d’accueil). Photos réalisées dans le cadre de la sortie photo d’août. Informations et réservations : https://www.charlemont.fr Bienvenue à toutes et tous….

2023-10-14 fin : 2023-10-15 . .

Charlemont Route sous-charlemont

Givet 08600 Ardennes Grand Est



Come and discover Fort Condé from Charlemont with Les Sentinelles de Charlemont! A privileged moment in an exceptional setting. Also on show: a photography exhibition by Philippe Papier and Guy Meunier. (exhibition room in the reception building). Photos taken as part of the August photo outing. Information and reservations: https://www.charlemont.fr Welcome to all…

¡Venga a descubrir Fort Condé desde Charlemont con Les Sentinelles de Charlemont! Un momento privilegiado en un marco excepcional. También merece la pena ver: una exposición de fotografías de Philippe Papier y Guy Meunier. (sala de exposiciones en el edificio de recepción). Fotos tomadas en el marco de la salida fotográfica de agosto. Información y reservas: https://www.charlemont.fr Bienvenida a todos…

Entdecken Sie bei dieser Gelegenheit das Fort Condé von Charlemont aus mit Les Sentinelles de Charlemont! Ein besonderer Moment in einem außergewöhnlichen Rahmen. Außerdem zu entdecken: Eine Ausstellung von Fotografien von Philippe Papier und Guy Meunier. (Ausstellungsraum des Empfangsgebäudes). Fotos, die im Rahmen des Fotoausflugs im August entstanden sind. Informationen und Reservierungen: https://www.charlemont.fr Bienvenue à toutes et tous tous…

Mise à jour le 2023-09-30 par Ardennes Tourisme