Nuit de la chauve-souris Charlemont Givet, 25 août 2023, Givet.

Givet,Ardennes

Chauve qui peut ! Grand Murin ou Pipistrelle ? Ces noms ne vous disent rien ? Pourtant nous les côtoyons souvent sans bien les connaître et pourtant elles nous rendent de nombreux services. Rendez-vous de 18h à 21h30 à Charlemont. Prévoir chaussures et vêtements adaptés et pique-nique. Réservation obligatoire auprès du parc au 03 24 42 90 57. Repas possible sur place et sur réservation auprès de Charlemont au 03 24 56 96 87. Formule à 15€ (charcuteries, fromages, frites, boisson).

2023-08-25 fin : 2023-08-25 . .

Charlemont Route sous charlemont

Givet 08600 Ardennes Grand Est



Bats that can! Great Murin or Pipistrelle? Don’t these names ring a bell? Yet we often come into contact with them without really knowing them, and yet they provide us with many services. Meet at Charlemont from 6pm to 9:30pm. Bring appropriate footwear, clothing and a picnic. Reservations required from the park on 03 24 42 90 57. Meals available on site and on reservation with Charlemont on 03 24 56 96 87. Package at 15? (cold cuts, cheese, French fries, drink)

¡El murciélago que puede! ¿Gran Murciélago o Pipistrelle? ¿No le dicen nada estos nombres? Sin embargo, a menudo los vemos sin conocerlos realmente y, sin embargo, nos prestan muchos servicios. Cita en Charlemont de 18.00 a 21.30 horas. Traiga calzado y ropa adecuados y un picnic. Imprescindible reservar en el parque (03 24 42 90 57). Las comidas están disponibles in situ y deben reservarse con antelación con Charlemont en el 03 24 56 96 87. Paquete a 15? (embutidos, queso, patatas fritas, bebida)

Glatze, die es kann! Großes Mausohr oder Pipistrelle? Diese Namen sagen Ihnen nichts? Dennoch begegnen wir ihnen oft, ohne sie gut zu kennen, und dennoch leisten sie uns zahlreiche Dienste. Treffpunkt von 18:00 bis 21:30 Uhr in Charlemont. Bringen Sie geeignete Schuhe und Kleidung sowie ein Picknick mit. Reservierung beim Park unter 03 24 42 90 57 erforderlich. Mahlzeiten können vor Ort und nach Reservierung bei Charlemont unter 03 24 56 96 87 eingenommen werden. Formel für 15? (Wurstwaren, Käse, Pommes frites, Getränke)

Mise à jour le 2023-07-09 par Ardennes Tourisme