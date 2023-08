Charlemont : Journée de la photo Charlemont Givet, 19 août 2023, Givet.

Givet,Ardennes

Au programme :Rallye photo , en famille pour partir à la recherche des curiosités de Charlemont. Gratuit, toute la journée sans réservation. Visite photo, avec un guide photographe au crépuscule . Merci de vous présenter au portail de Charlemont à 19h30. Prévoir son matériel et, éventuellement de l’éclairage (mobile et portatif). A partir de 15 ans – 9€/personne. Durée 2h. Pour réserver : http://www.charlemont.fr/19-aout-journee-de-la-photo/.

2023-08-19 fin : 2023-08-19 . EUR.

Charlemont Route sous Charlemont

Givet 08600 Ardennes Grand Est



On the program: Family photo rally to discover the sights of Charlemont. Free, all day without reservation. Photo tour with a photographer guide at dusk. Please arrive at the Charlemont gate at 7.30pm. Bring your own equipment and, if necessary, lighting (mobile and portable). Ages 15 and over – 9?/person. Duration: 2 hours. For bookings: http://www.charlemont.fr/19-aout-journee-de-la-photo/

En el programa: un rally fotográfico familiar para descubrir los lugares de interés de Charlemont. Gratuito, todo el día sin reserva. Recorrido fotográfico con un fotógrafo guía al atardecer. Llegada a la puerta de Charlemont a las 19.30 h. Traiga su propio equipo y, si es necesario, iluminación (móvil y portátil). Mayores de 15 años – 9 euros por persona. Duración: 2 horas. Para reservar: http://www.charlemont.fr/19-aout-journee-de-la-photo/

Programm:Foto-Rallye , mit der ganzen Familie auf der Suche nach den Sehenswürdigkeiten von Charlemont. Kostenlos, den ganzen Tag ohne Reservierung. Fototour, mit einem Fotoguide in der Abenddämmerung. Bitte finden Sie sich um 19:30 Uhr am Tor von Charlemont ein. Bitte bringen Sie Ihre Ausrüstung und eventuell eine Beleuchtung (mobil und tragbar) mit. Ab 15 Jahren – 9?/Person. Dauer 2 Stunden. Zur Buchung: http://www.charlemont.fr/19-aout-journee-de-la-photo/

Mise à jour le 2023-08-18 par Ardennes Tourisme