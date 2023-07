Charlemont : Les ateliers du mercredi Charlemont Givet, 12 juillet 2023, Givet.

Givet,Ardennes

Différents ateliers (à partir de 5 ans). Atelier « Je crée mon blason » – Le 19 juillet. Atelier « Dans la peau d’un archéologue » – Les 2, 16 et 30 août. Atelier « Visite ludique » – Les 12 et 26 juillet et les 9 et 23 août. Contact/renseignements complémentaires : 03 24 56 96 87 – www.charlemont.fr.

Charlemont Route sous charlemont

Givet 08600 Ardennes Grand Est



Various workshops (ages 5 and up). I create my coat of arms » workshop – July 19. In the shoes of an archaeologist » workshop – August 2, 16 and 30. Fun visit » workshop – July 12 and 26 and August 9 and 23. Contact/additional information: 03 24 56 96 87 – www.charlemont.fr

Varios talleres (a partir de 5 años). Taller « Creo mi escudo » – 19 de julio. Taller « En la piel de un arqueólogo » – 2, 16 y 30 de agosto. Taller « Visita lúdica » – 12 y 26 de julio y 9 y 23 de agosto. Contacto/información adicional: 03 24 56 96 87 – www.charlemont.fr

Verschiedene Workshops (ab 5 Jahren). Workshop « Ich entwerfe mein Wappen » – 19. Juli. Workshop « In der Haut eines Archäologen » – Am 2., 16. und 30. August. Workshop « Spielerische Besichtigung » – Am 12. und 26. Juli sowie am 9. und 23. August. Kontakt/weitere Informationen: 03 24 56 96 87 – www.charlemont.fr

